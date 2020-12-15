مطلوب افراد امن وحراسه

(طلب عمل)
|تعلن شركة المصراويه عن حاجتها لافراد امن يكون حسن المظهر - لياقه بدنيه - الالتزام بالمواعيد وحسن التصرف في المواقف. براتب شهري ممتاز - امكانيه تحديد مواعيد العمل-فرص للترقيه-تامينات اجتماعيه-مجالات عمل في جميع المحافاظات-اقامه للمغتربين ومواصلات. التواصل علي ارقام الهاتف والمقابلة يوميا من 9صباحا ل 4 عصرا بمقر الشركة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه المصراويه للامن والحراسه
|التليفون:
|01063034155 - 01069773937 - 01066915510
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|العنوان:
|79 ش شجرة مريم خلف قسم المطرية القديم- المطرية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076292
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