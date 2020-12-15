مطلوب افراد امن وحراسه

تعلن شركة المصراويه عن حاجتها لافراد امن يكون حسن المظهر - لياقه بدنيه - الالتزام بالمواعيد وحسن التصرف في المواقف. براتب شهري ممتاز - امكانيه تحديد مواعيد العمل-فرص للترقيه-تامينات اجتماعيه-مجالات عمل في جميع المحافاظات-اقامه للمغتربين ومواصلات. التواصل علي ارقام الهاتف والمقابلة يوميا من 9صباحا ل 4 عصرا بمقر الشركة.