(فرصة عمل)
|مطلوب افراد امن وحراسة للعمل فورا لدي كبري شركات الامن بمرتبات مجزية وتامينات اجتماعية واقامة للمغتربين وتوفير المواصلات لبعض مواقع الشركة مؤهل وبدون مؤهل لايشترط الخبرة االاستفسار اتصل علي 0222534326-01063034155 والمقابلة يوميا فى الادارة من 9ص حتي 3عصرا ماعدا الجمعة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المصراوية
|التليفون:
|01069773937
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|العنوان:
|79ش شجرة مريم خلف قسم المطرية الجديد- المطرية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050673
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