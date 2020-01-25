مطلوب افراد امن وحراسة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب افراد امن وحراسة للعمل فورا لدي كبري شركات الامن بمرتبات مجزية وتامينات اجتماعية واقامة للمغتربين وتوفير المواصلات لبعض مواقع الشركة مؤهل وبدون مؤهل لايشترط الخبرة االاستفسار اتصل علي 0222534326-01063034155 والمقابلة يوميا فى الادارة من 9ص حتي 3عصرا ماعدا الجمعة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المصراوية
التليفون: 01069773937

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 79ش شجرة مريم خلف قسم المطرية الجديد- المطرية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050673
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صورة الاعلان: مطلوب افراد امن وحراسه - في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن وحراسه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فرصة عمل مطلوب افراد امن وحراسة للعمل 8ساعات و 12 ساعة في كبري شركات الامن للعمل بمواقع مختلفة مرتبا.
العنوان:

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3,000 جنيه

25/1/2020
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(فرصة عمل)

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(فرصة عمل)

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30/12/2019
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فرصه عظيمه لن تتكرر للعمل في مجال الامن

(فرصة عمل)

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16/12/2019
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صورة الاعلان: امن ادارى داخل مجمع سكنى - في القاهرة مصر

امن ادارى داخل مجمع سكنى

(فرصة عمل)

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9/12/2019
صورة الاعلان: امن ادارى داخل مول - في القاهرة مصر

امن ادارى داخل مول

(فرصة عمل)

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4/12/2019
صورة الاعلان: مراقبين كاميرات بمولات القاهرة وأكتوبر - في القاهرة مصر

مراقبين كاميرات بمولات القاهرة وأكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

61 مراقبين كاميرات بمولات القاهرة وأكتوبر لشفت 8 ساعات براتب 2200ج – صباحي او مسائي – بتأمينات + زيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,200 جنيه

27/11/2019
صورة الاعلان: افراد أمن اداري بالقاهرة - في القاهرة مصر

افراد أمن اداري بالقاهرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

60 افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الأقل – الشفت 12 ساعة – راتب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

27/11/2019
صورة الاعلان: مراقبين كاميرات بمولات القاهرة وأكتوبر - في القاهرة مصر

مراقبين كاميرات بمولات القاهرة وأكتوبر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

61 مراقبين كاميرات بمولات القاهرة وأكتوبر لشفت 8 ساعات براتب 2200ج – صباحي او مسائي – بتأمينات + زي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

-2,200 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: افراد امن بفنادق - في القاهرة مصر

افراد امن بفنادق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بفنادق بالقاهرة براتب2200 ج + وجبات + سكن– شفت12 ساعة– يجب ان يكون خريج وحاصل علي موقف نها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/11/2019
صورة الاعلان: افراد امن اداري بالقاهرة - في القاهرة مصر

افراد امن اداري بالقاهرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد أمن اداري بالقاهرة من سن21 :45 سنة– مؤهل ثانوي او دبلوم علي الاقل– الشفت12 ساعة– راتب2500 ج بأ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

25/11/2019
صورة الاعلان: امن ادارى داخل مجمع سكنى - في القاهرة مصر

امن ادارى داخل مجمع سكنى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

25/11/2019
صورة الاعلان: بمولات القاهرة الكبرى ( امن اداري ) - في القاهرة مصر

بمولات القاهرة الكبرى ( امن اداري )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

11 بمولات القاهرة الكبرى ( امن اداري ) – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 1700 : 2000ج – القبول من .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

25/11/2019
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