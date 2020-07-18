مطلوب افراد امن للعمل 8 ساعات براتب 3250

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بشركة ايجلز ضابط أمن إدارى 8 ساعات للعمل بسفارات الأتحاد الأوروبى بالقاهرة براتب صافى يبدأ من 3250 جنيه. يوجد 7 ترقيات فى مجال الأمن الإداري. الشروط : - السن من 21 الى 39 سنة - يجيد التعامل باللغة الانجليزية بنسبة لا تقل عن 40 % (و يتم تحديد ذلك من خلال المقابلة) - الطول لا يقل عن 170 سم وجسم متناسق مع الطول - تقديم شهادة الخدمة العسكرية بموقف التجنيد (تأدية الخدمة أو الإعفاء منها أو التأجيل) مميزات العمل : - تأمين اجتماعى و تأمين طبى من أول يوم عمل - مكافأت شهرية للموظفين - بوليصة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد حمدي
التليفون: 01200448180

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العنوان: 26 ش محمد مظهر الزمالك - امام فندق هيلتون الزمالك -- الزمالك
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,250 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064785
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صورة الاعلان: وظائف بقسم الاداره والامن لفروع الشركه بالسعودية - في القاهرة مصر

وظائف بقسم الاداره والامن لفروع الشركه بالسعودية

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

وظائف لكبرى الشركات القابضه وظائف بقسم الاداره والامن لفروع الشركه بالسعودية والكويت ومصر 1-سكرتاري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: وظائف لكبرى الشركات القابضه وظائف بقسم الاداره والامن - في القاهرة مصر

وظائف لكبرى الشركات القابضه وظائف بقسم الاداره والامن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

وظائف لكبرى الشركات القابضه وظائف بقسم الاداره والامن لفروع الشركه بالسعودية والكويت ومصر 1-سكرتارية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

1/7/2020
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