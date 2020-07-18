مطلوب افراد امن للعمل 8 ساعات براتب 3250

مطلوب للعمل بشركة ايجلز ضابط أمن إدارى 8 ساعات للعمل بسفارات الأتحاد الأوروبى بالقاهرة براتب صافى يبدأ من 3250 جنيه. يوجد 7 ترقيات فى مجال الأمن الإداري. الشروط : - السن من 21 الى 39 سنة - يجيد التعامل باللغة الانجليزية بنسبة لا تقل عن 40 % (و يتم تحديد ذلك من خلال المقابلة) - الطول لا يقل عن 170 سم وجسم متناسق مع الطول - تقديم شهادة الخدمة العسكرية بموقف التجنيد (تأدية الخدمة أو الإعفاء منها أو التأجيل) مميزات العمل : - تأمين اجتماعى و تأمين طبى من أول يوم عمل - مكافأت شهرية للموظفين - بوليصة