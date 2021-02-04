مطلوب افراد امن للعمل براتب 4000 العمل 12

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب افراد امن للعمل براتب 4000 العمل 12 ساعة 26 يوم عمل و4 ايام اجازه طول لا يقل عن 185 مؤهل عالي أو متوسط بداية العمل في أول فبراير الاوراق المطلوبه فيش وشهاده ميلاد وشهادة جيش والبطاقه والموهل السن من 22لحد 35 للتواصل واتس 01146327830
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mamoud
التليفون: 01146327830

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العنوان: القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 40,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083113
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16/1/2021
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14/1/2021
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فرص عمل افراد امن وحراسة

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13/1/2021
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فرص عمل افراد امن وحراسة

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13/1/2021
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فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

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فرص عمل افراد امن وحراسة

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12/1/2021
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فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

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12/1/2021
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12/1/2021
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فرص عمل افراد امن وحراسة

(فرصة عمل)

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12/1/2021
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