(فرصة عمل)
|مطلوب افراد امن للعمل براتب 4000 العمل 12 ساعة 26 يوم عمل و4 ايام اجازه طول لا يقل عن 185 مؤهل عالي أو متوسط بداية العمل في أول فبراير الاوراق المطلوبه فيش وشهاده ميلاد وشهادة جيش والبطاقه والموهل السن من 22لحد 35 للتواصل واتس 01146327830
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mamoud
|التليفون:
|01146327830
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083113
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