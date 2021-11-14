مطلوب افراد امن

(فرصة عمل)
|أمن وحراسة بكبري المنتجعات والفنادق السياحية : خريجين فقط : السن من 18 : 35 سنة – مؤهل متوسط علي الأقل – توفير السكن و الـ 3 وجبات والمواصلات – 23 يوم عمل و 7 إجازة – تامينات كاملة وزيادة سنوية 12% + عقد سنوي – راتب 2000ج كود الوظيفة Cx6060
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mandarin Oriental
|التليفون:
|01033019078
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|العنوان:
|شارع 90 الجنوبي - فيلا 402- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113259
2,500 جنيه
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