مطلوب افراد امن

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – اليتم قبول الطالب – علي المتقدم الحصول علي موقف نهائي من الجيش – توفير االقامة الكاملة ) سكن – 3وجبات – انتقاالت ( تأمينات كاملة ) صحي – اجتماعي ( – 23 يوم عمل و 7اجازة – فنادق 4 و 5 نجوم – راتب اساسي 2500ج + حوافز شهرية – زيادات سنوية 2 في السنة الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973