مطلوب افراد امن

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تفاصيل الإعلان
مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – اليتم قبول الطالب – علي المتقدم الحصول علي موقف نهائي من الجيش – توفير االقامة الكاملة ) سكن – 3وجبات – انتقاالت ( تأمينات كاملة ) صحي – اجتماعي ( – 23 يوم عمل و 7اجازة – فنادق 4 و 5 نجوم – راتب اساسي 2500ج + حوافز شهرية – زيادات سنوية 2 في السنة الكود:30102189 للتواصل وتس او فون :01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

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العنوان: - المنيا
المنيا -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/7/2021
رقم الإعلان: 2100844
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صورة الاعلان: مطلوب مراقب كاميرات - في المنيا مصر

مطلوب مراقب كاميرات

(فرصة عمل)

- في المنيا مصر

بسيتي ستارز بمدينة نصر ) مراقب كاميرات 8 ساعات : راتب 2000ج ( – ال يشترط الخبرة + تامينات + زيادة سن.
العنوان:

المنيا - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

27/7/2021
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