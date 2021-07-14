مطلوب افراد امن

(فرصة عمل)
|بكمبوندات أكتوبر والتجمع – شفت 12 ساعة بتوفير اإلقامة للمغتربين – أساسي راتب 2500ج – عقد سنوي شامل تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة ) 6 %كل 6 شهور ( – شباب فقط – إجازة 4 أيام في الشهر الكود 30102189
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100424
2,500 جنيه
3,000 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
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3,250 جنيه
2,500 جنيه
3,250 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
3,250 جنيه
2,000 جنيه