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تفاصيل الإعلان
بكمبوندات أكتوبر والتجمع – شفت 12 ساعة بتوفير اإلقامة للمغتربين – أساسي راتب 2500ج – عقد سنوي شامل تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية 2 في السنة ) 6 %كل 6 شهور ( – شباب فقط – إجازة 4 أيام في الشهر الكود 30102189
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/7/2021
رقم الإعلان: 2100424
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب افراد امن - في القاهرة مصر

مطلوب افراد امن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسة بخبرة وبدون خبرة : السن من 18 : 35 سنة – إقامة كاملة + تامينات كاملة + أسبوع إجازة – أساس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

14/7/2021
صورة الاعلان: ابحث عن عمل - في القاهرة مصر

ابحث عن عمل

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

ابحث عن عمل متفرغ / حاصل على مؤهل متوسط مطيع / لا اتدخل فى اى شئ لا يخصنى سنى 48 متزوج وبمفردى .
العنوان:

القاهرة - مصر
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3,000 جنيه

9/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب للتعين عدد3افراد امن - في القاهرة مصر

مطلوب للتعين عدد3افراد امن

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مطلوب للتعين عدد3افراد امن السن من 25 الي40 يفضل الاجسام الرياضية وشرط التفرع نقبل جميع المؤهل لايق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

5/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب مراقب كاميرات - في القاهرة مصر

مطلوب مراقب كاميرات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بسيتي ستارز بمدينة نصر مراقب كاميرات 8 ساعات : راتب 2000ج – لا يشترط الخبرة + تامينات + زيادة سنوية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

4/7/2021
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن وحراسة - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن وحراسة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

🔊مطلوب أفراد أمن وحراسة والمرتبات تصل إلى 3000 وتبدأ من 1800. ⌚شفت العمل 8 او 10 او 12.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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4/7/2021
صورة الاعلان: امن داخل مول التجمع الخامس - في القاهرة مصر

امن داخل مول التجمع الخامس

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,250 جنيه

30/6/2021
صورة الاعلان: أمن شباب فقط - في القاهرة مصر

أمن شباب فقط

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر شفت 12 ساعة راتب 2500ج – مؤهل متوسط – يتم توفير السكن – موالت و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

10/6/2021
صورة الاعلان: امن داخل مول التجمع الخامس - في القاهرة مصر

امن داخل مول التجمع الخامس

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,250 جنيه

10/6/2021
صورة الاعلان: شباب فقط مراقبين أمن - في القاهرة مصر

شباب فقط مراقبين أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية مرتين في السنة – تأمين صحي + تأمين اجتماعي – السن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

28/5/2021
صورة الاعلان: مراقبين كاميرات خبرة بمولات القاهرة الكبرى - في القاهرة مصر

مراقبين كاميرات خبرة بمولات القاهرة الكبرى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مراقبين كاميرات خبرة بمولات القاهرة الكبرى طبقا للتوزيع الجغرافي لشفت 8 ساعات صباحي او مسائي – براتب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: بمول العرب ومول مصر - في القاهرة مصر

بمول العرب ومول مصر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بمول العرب ومول مصر أفراد امن 8 ساعات براتب 2000ج – شفتات صباحي ومسائي – توفير تأمينات وزيادة سنوية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لايتم قبول الطلاب – علي المتقدم الحصول .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: بالقاهرة والجيزة( أفراد امن وحراسة ومراقبين ) - في القاهرة مصر

بالقاهرة والجيزة( أفراد امن وحراسة ومراقبين )

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بالقاهرة والجيزة( أفراد امن وحراسة ومراقبين ) كمبوندات – مولات – شركات – سفارات – فنادق ( سن من 18 و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: امن داخل مول التجمع الخامس - في القاهرة مصر

امن داخل مول التجمع الخامس

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#افضل_شركه_امن_فى_مصر للامن والحراسهCSSشركه تعلن شـركـة كـونتـراك عـن فرص للعمل فـورا لأفراد أمن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,250 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: شباب فقط مراقبين أمن - في القاهرة مصر

شباب فقط مراقبين أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية مرتين في السنة – تأمين صحي + تأمين اجتماعي – السن من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

24/5/2021
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