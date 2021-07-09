مطلوب افراد امن

(فرصة عمل)
|أمن وحراسة بخبرة وبدون خبرة : السن من 18 : 35 سنة – إقامة كاملة + تامينات كاملة + أسبوع إجازة – أساسي راتب 2000ج : 2500ج – مؤهل متوسط علي األقل الكود :30102189 للتواصل :01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099973
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