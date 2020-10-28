مطلوب افراد امن

(فرصة عمل)
|) أكتوبر – التجمع – الرحاب ( – أفراد أمن ومراقبين 12 ساعة + توفير السكن للمغتربين + تامينات صحية واجتماعية + 4 أيام إجازة - مواقع : كمبوندات سكنية – مولات تجارية – شركات - السن من 18 : 40 سنة ) شباب فقط ( ) المؤهل اعدادي علي الأقل ( – راتب 3000 ج للتواصل واتس:01153001192 الكود
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|YOSSEF
|التليفون:
|01153001192
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|العنوان:
|5 عمارة المريلاند- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070836
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