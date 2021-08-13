مطلوب افراد امن بكبري المنشأت

(فرصة عمل)
|بكبري المنشأت الادارية والامنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير السكن – مؤهل اعدادي علي األقل – تامين صحي وتامين اجتماعي – وزيادة سنوية مرتين في السنة – التعيين يتم بمواقع أكتوبر والرحاب – السن من 18 : 45 سنة . التواصل من خلال واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mostafa Elsabagh
|التليفون:
|01145224334
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|العنوان:
|شارع التسعين الجنوبي فيلا 402 الدور الارضي والاول- القاهرة الجديدة ـ التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103524
2,500 جنيه
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