مطلوب افراد أمن وحراسات

أمن وحراسة بخبرة وبدون خبرة : السن من 18 : 35 سنة – إقامة كاملة + تأمينات كاملة + أسبوع إجازة – أساسي راتب 2000ج : 2500ج – مؤهل متوسط علي الاقل الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism