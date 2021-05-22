مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)
|بكبري مولات القاهرة أفراد أمن ومراقبين كاميرات : شفتات ) 8 ساعات راتب 2000ج : 12 ساعة راتب 2500ج ( – يتم توفير الاقامة لشفت 12 ساعة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 12% - 26 يوم عمل و 4 إجازة - مؤهل متوسط – شباب فقط الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094601
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