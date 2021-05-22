مطلوب افراد أمن وحراسات

افراد امن بالشيراتون (8 ساعات ( براتب 2000ج ) يقبل الشباب– مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات) الرقم الكودي : 3010210 الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com