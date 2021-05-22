مطلوب افراد أمن وحراسات

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تفاصيل الإعلان
بكبري المنشأت الادارية والامنية بالقاهرة الكبرى أمن اداري براتب شهري 2500ج – وشفت عمل 12 ساعة بتوفير السكن – مؤهل اعدادي علي الاقل – تامين صحي وتامين اجتماعي – وزيادة سنوية مرتين في السنة – التعيين يتم بمواقع أكتوبر والرحاب – السن من 18 : 45 سنة الرقم الكودي : 3010210 الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nile resort for tourism
التليفون: 01062972973

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العنوان: - التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/5/2021
رقم الإعلان: 2094577
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صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسات داخلي وخارجي (مولات – شركات – كمبوندات) ( – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500.
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2,500 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

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(فرصة عمل)

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(أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ) سكن – 3 وجب.
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22/5/2021
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مطلوب افراد أمن وحراسات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

بمولات القاهرة الكبرى ) امن اداري ( – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 2000 : 2500ج – القبول من مؤه.
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22/5/2021
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افراد أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد أمن اداري بالقاهرة من سن 21 : 45 سنة – مؤهل ثانوي او دبلوم علي الاقل – الشفت 12 ساعة – راتب 25.
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2,500 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن شباب فقط بالتجمع والرحاب واكتوبر شفت 12 ساعة راتب 2500ج – مؤهل متوسط – يتم توفير السكن – مولات و.
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2,500 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بالشيراتون (8 ساعات ( براتب 2000ج ) يقبل الشباب– مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين .
العنوان:

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القسم: 

2,000 جنيه

22/5/2021
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صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

افراد امن بالتجمع الخامس براتب 2500ج لشفت 12 ساعة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + ت.
العنوان:

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القسم: 

2,500 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بالتجمع الخامس ( امن علي بنك )( 8 ساعات – براتب 2000ج – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي.
العنوان:

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2,000 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: افراد أمن - في القاهرة مصر

افراد أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

فندق بأكتوبر ( افراد امن) راتب 2150ج + وجبة + سكن + 7 أيام إجازة – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة .
العنوان:

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2,150 جنيه

22/5/2021
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افراد أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

أمن وحراسة بخبرة وبدون خبرة : السن من 18 : 35 سنة – إقامة كاملة + تامينات كاملة + أسبوع إجازة – أساس.
العنوان:

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القسم: 

2,000 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: شباب فقط مراقبين أمن - في القاهرة مصر

شباب فقط مراقبين أمن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شباب فقط مراقبين أمن : راتب 2000ج + زيادة سنوية 2 في السنة – تامين صحي + تامين اجتماعي – السن من 18 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: أفراد امن وحراسة ومراقبين - في القاهرة مصر

أفراد امن وحراسة ومراقبين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بالقاهرة والجيزة( أفراد امن وحراسة ومراقبين ) كمبوندات – مولات – شركات – سفارات – فنادق ( سن من 18 و.
العنوان:

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القسم: 

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22/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب أفراد أمن - في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن

(فرصة عمل)

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مطلوب أفراد أمن لتأمين كبري الفنادق والمولات والسفارات والكمبوندات بالقاهرة والجيزة - السن من 18 : 4.
العنوان:

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القسم: 

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22/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدي شركة اكيور شباب من سن 18 : 45 سنة – راتب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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22/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب افراد أمن وحراسات - في القاهرة مصر

مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

بكبري مولات القاهرة أفراد أمن ومراقبين كاميرات : شفتات ) 8 ساعات راتب 2000ج : 12 ساعة راتب 2500ج ( –.
العنوان:

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القسم: 

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22/5/2021
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