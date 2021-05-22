مطلوب افراد أمن وحراسات

(فرصة عمل)
|(أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات – مواصلات ( – العمل لـ 23 يوم والاجازة لـ 7 أيام – مؤهل متوسط علي الاقل – السن من 18 : 35 سنة – شباب فقط - تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة الرقم الكودي : 3010210 الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094574
2,500 جنيه
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