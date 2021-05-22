مطلوب افراد أمن وحراسات

(أمن اداري بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة براتب 2500 أساسي بدوام كلي – بإقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات – مواصلات ( – العمل لـ 23 يوم والاجازة لـ 7 أيام – مؤهل متوسط علي الاقل – السن من 18 : 35 سنة – شباب فقط - تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة الرقم الكودي : 3010210 الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com