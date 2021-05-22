مطلوب افراد أمن وحراسات

(طلب عمل)
|بمولات القاهرة الكبرى ) امن اداري ( – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 2000 : 2500ج – القبول من مؤهل متوسط – يتحدد الراتب طبقا للمؤهل – إجازة 4 أيام في الشهر – تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة - أماكن عمل بالتجمع والرحاب واكتوبر ومدينة نصر الرقم الكودي : 3010210 الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094576
2,500 جنيه
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