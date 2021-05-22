مطلوب افراد أمن وحراسات

بمولات القاهرة الكبرى ) امن اداري ( – السن من 18 : 35 سنة – شفت 8 ساعات 2000 : 2500ج – القبول من مؤهل متوسط – يتحدد الراتب طبقا للمؤهل – إجازة 4 أيام في الشهر – تامين صحي واجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة - أماكن عمل بالتجمع والرحاب واكتوبر ومدينة نصر الرقم الكودي : 3010210 الواتس : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com