مطلوب اعداد محدوده من السيارات الملاكى للايجار

.تعلن شركتنا عن حاجتها لسيارات ملاكى بدون سائق للعمل فى كبرى الشركات بأعلى عائد شهرى حسب نوع وحاله العربيه يشترط بدون سائقين الايجار شامل الصيانه والمخالفات والتوكيل مع وجود كافة الضمانات لضمان حقك وسلامه سيارتك الموديلات المطلوبه من2020 الى 2023 للتواصل او الاستفسار فون او واتس اب / 01111224859