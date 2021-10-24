مطلوب اطبـاء للعمل فى السعوديـة

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب اطبـاء للعمل فى السعوديـة للعمل فى مجمع طبى كبيـر طبيب عـام طبيب تأميـن صيدلى - العمل مدير صيدليـة صيدلانيـة يشترط الحصول على ترخيص الهيئة السعودية البرومترك أو الداتا فلو ترسل السيرة الذاتية والمؤهلات و البرومترك او الداتا فلو أحمد السيد 01222220106 GULF@GICOREC.NET
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01222220106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 ريال
تاريخ الإعلان: 6/12/2021
رقم الإعلان: 2113975
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب لمعمل تحاليل طبية من الجنسين كيميائي أو كيميائية يشترط الخبرة . - في الإسكندرية مصر

مطلوب لمعمل تحاليل طبية من الجنسين كيميائي أو كيميائية يشترط الخبرة .

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

بشترط الخبرة السابقة في نفس المجال ( لن يتم الرد علي من ليس لدية خبرة ) الأقامة بمدينة الأسكندرية ت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

24/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب صيادلة للعمل فى مجموعة صيدليات بالسعودية بمدينة جيزان - في الإسكندرية مصر

مطلوب صيادلة للعمل فى مجموعة صيدليات بالسعودية بمدينة جيزان

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب صيادلة للعمل فى مجموعة صيدليات بالسعودية بمدينة جيزان حاصلين على بكالوريوس صيدلة وخبرة سنة ف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

4,500 ريال

11/10/2021
صورة الاعلان: أطباء تخصصات متنوعة وممرضين لكبرى العيادات الطبية بالسعودية - في الإسكندرية مصر

أطباء تخصصات متنوعة وممرضين لكبرى العيادات الطبية بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بكبرى العيادات ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

2/10/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager