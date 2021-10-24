(فرصة عمل)
|مطلوب اطبـاء للعمل فى السعوديـة للعمل فى مجمع طبى كبيـر طبيب عـام طبيب تأميـن صيدلى - العمل مدير صيدليـة صيدلانيـة يشترط الحصول على ترخيص الهيئة السعودية البرومترك أو الداتا فلو ترسل السيرة الذاتية والمؤهلات و البرومترك او الداتا فلو أحمد السيد 01222220106 GULF@GICOREC.NET
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01222220106
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|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113975
(فرصة عمل)- في الإسكندرية مصر
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4,500 ريال
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