مطلوب اطبـاء للعمل فى السعوديـة للعمل فى مجمع طبى كبيـر طبيب عـام طبيب تأميـن صيدلى - العمل مدير صيدليـة صيدلانيـة يشترط الحصول على ترخيص الهيئة السعودية البرومترك أو الداتا فلو ترسل السيرة الذاتية والمؤهلات و البرومترك او الداتا فلو أحمد السيد 01222220106 GULF@GICOREC.NET