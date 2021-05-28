مطلوب اطباء و طبيبات اسنان عام

(مطلوب)
|عاجل مطلوب لكبري المجموعات الطبيه بالمملكة العربية السعودية - أطباء أسنان عام - طبيبات أسنن عام خبره لاتقل عن 3 سنوات يفضل خبره بالزراعه أو التقويم -يفضل الحاصلين على الداتافلو و البرومترك ( مرتبات مجزية + ٨ ساعات عمل + تأمين طبي + اجازه سنويه + سكن عائلى + تذاكر طيران ) يرجي ارسال السيره الذاتيه و الشهادات على الايميل التالي : TRUEJOBC@GMAIL.COM أو الاتصال على الارقام الاتيه : 00201004868403 ( يوجد واتساب) 00201124884886 ( يوجد واتساب) مع ضرورة كتابة المسمى الوظيفى فى خانة ال Subject
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب
|التليفون:
|01004868403
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|العنوان:
|21 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095588
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