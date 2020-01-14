مطلوب اطباء وممرضات

(فرصة عمل)
|مطلوب اطباء اسنان خبرة - رواتب مغرية - عمولات ونسب بدل سكن اقامة وتأمين مطلوب ممرضات سعوديات - مقيمات رواتب مجزية - انتقالات - تأمين ومميزات اخرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد سيد
|التليفون:
|00966501425432
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|العنوان:
|شارع الظهران - المبرز- الاحساء
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049027
5 دولار
5 ريال
4 ريال
1 ريال
5 ريال
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5 دولار
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2 ريال
5 دولار
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اتصل
5 دولار
5 دولار