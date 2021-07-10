مطلوب اطباء وطبيبات للسعودية في التخصصات الاتية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب اطباء وطبيبات للسعودية في التخصصات الاتية - استشاريين باطنة - اخصائيين جلدية وتجميل - اخصائيين نساء وتوليد - اخصائيين عظام * جميع الخبرات لاتقل عن سنتين بعد الماجيسيتر / الدكتوراة ترسل السيرة الذاتية موضح بها الخبرات، على الايميل التالي، مع ذكر مسمى الوظيفة في عنوان الرسالة wgmasr@yahoo.com الشركة المصرية الدولية للتوظيف #طب #وظائف_اطباء #doctorjobs #doctorsrecruitment #medicalcareers
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصرية
التليفون: 01122592396

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العنوان: - الدقي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099871
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10/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب صيدلي خبرة - في القاهرة مصر

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10/6/2021
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3.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات.
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1/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير اداري طبي - في القاهرة مصر

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مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير اداري طبي خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل بمجمع طبي راقي ب.
العنوان:

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اتصل

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