(فرصة عمل)
|مطلوب اطباء وطبيبات للسعودية في التخصصات الاتية - استشاريين باطنة - اخصائيين جلدية وتجميل - اخصائيين نساء وتوليد - اخصائيين عظام * جميع الخبرات لاتقل عن سنتين بعد الماجيسيتر / الدكتوراة ترسل السيرة الذاتية موضح بها الخبرات، على الايميل التالي، مع ذكر مسمى الوظيفة في عنوان الرسالة wgmasr@yahoo.com الشركة المصرية الدولية للتوظيف #طب #وظائف_اطباء #doctorjobs #doctorsrecruitment #medicalcareers
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصرية
|التليفون:
|01122592396
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|العنوان:
|- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099871
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