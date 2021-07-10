مطلوب اطباء وطبيبات للسعودية في التخصصات الاتية - استشاريين باطنة - اخصائيين جلدية وتجميل - اخصائيين نساء وتوليد - اخصائيين عظام * جميع الخبرات لاتقل عن سنتين بعد الماجيسيتر / الدكتوراة ترسل السيرة الذاتية موضح بها الخبرات، على الايميل التالي، مع ذكر مسمى الوظيفة في عنوان الرسالة wgmasr@yahoo.com الشركة المصرية الدولية للتوظيف #طب #وظائف_اطباء #doctorjobs #doctorsrecruitment #medicalcareers