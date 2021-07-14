مطلوب اطباء مصريين للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|وظائف اطباء نقل كفاله التخصصات الاتيه طبـيب اخـصائـي #عـظام طبيبـه مقـيمه #نسـاء_وتوليد طبيب اخصائي #انف_واذن_وحنجره لديهم ترخيص الهيئه السعوديه . وجاهز لنقل الكفاله _ medical.kwader@gmail.com 01018333707
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف 998
|التليفون:
|01018333707
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|العنوان:
|الجيزة- 14
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100048
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