مطلوب اطباء للمملكه العربية السعودية

(فرصة عمل)
|بمناسبة افتتاح الطيران السعودي **مع شركه المواهب العربية سافر وأنت مطمن شركه ذات ثقه ومرخصه** "مطلوب لكبري المستشفيات والمراكز الطبيه بالسعودية التي تستخدم تكنولوجيا علميه متقدمه" "تطلب التخصصات الاتية" خصائيات نساء وتوليد# طبيبات_باطنة اخصائيات_ومقيمات_جلدية اخصائيين_اسنان اخصائيات_تقويم اخصائيات_اشعة ممرضات *بمزاااياا* توفير(سكن-اقامة-تامين طبي-تذكرة طيران) لمن يرغب في التواصل معانا والالحاق بهذه الفرصة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صـه عظيـمه 👌 بالسعودية وبالامارات تتشـرف شركـةالمواهب العربية لتوظيف الكفاءات المصريه بالخارج
|التليفون:
|01113253543
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115579
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل