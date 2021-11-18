مطلوب اطباء للعمل بمستوصفات و مجمعات طبية بالسعودية

مطلوب للعمل اطباء و تمريض بالسعودية مقيمة و اخصائية جلدية (خبرة فى البوتكس و الفيلر و الليزر) اخصائى انف و اذن (خبرة فى العمليات) طبيب عام خبرة (باطنة-جراحة-اطفال) اخصائية اشعة مقيم و اخصائى مسالك بولية ممرضـات ( معهد شرط البرومتريك – بكالريوس) لارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 أ.اية غالى مدير تنفيذى شركة تايجر للتوظيف ترخيص رقم 969