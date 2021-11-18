مطلوب اطباء للعمل بمستوصفات و مجمعات طبية بالسعودية

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل اطباء و تمريض بالسعودية مقيمة و اخصائية جلدية (خبرة فى البوتكس و الفيلر و الليزر) اخصائى انف و اذن (خبرة فى العمليات) طبيب عام خبرة (باطنة-جراحة-اطفال) اخصائية اشعة مقيم و اخصائى مسالك بولية ممرضـات ( معهد شرط البرومتريك – بكالريوس) لارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 أ.اية غالى مدير تنفيذى شركة تايجر للتوظيف ترخيص رقم 969
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية غالى
|التليفون:
|01112007056
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|egypt- giza
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112225
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
3,000 ريال
3,000 ريال