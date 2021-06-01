مطلوب اطباء للعمل بمجمع طبي بالمملكة العربية السعودية مقيمة او اخصائية جلدي

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تفاصيل الإعلان
مطلوب اطباء للعمل بمجمع طبي بالسعودية (مقيمة او اخصائية جلدية وتجميل _ اخصائي او اخصائئية باطنة _ اخصائية تقويم ) رواتب مميزة وسكن مؤثث وتذاكر سفر ذهاب وعودة ومميزات اخرى ) للتواصل وارسال السيرة الذاتية 00966534931192 للعلم التاشرات جاهزة بمصر وبدون اي تكاليف نهائي او نقل كفالة من السعودية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01228300242

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - Jezan
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25,000 ريال
تاريخ الإعلان: 1/6/2021
رقم الإعلان: 2095649
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدرس فيزياء تدريب علي سرعة الإجابة

مدرس فيزياء تدريب علي سرعة الإجابة

(طلب عمل)

مدرس فيزياء تدريب علي سرعة الإجابة علي التابلت خبرة 30 سنةولغات01201572512.
العنوان:

القاهرة - مصر

2 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير مالي خبرة

مطلوب مدير مالي خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير مالي خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل بمجمع طبي راقي بمدينة.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,500 ريال

1/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب تمريض خبرة

مطلوب تمريض خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية تمريض خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل بمجمع طبي راقي بمدينة خمي.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

1/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب اطباء اسنان

مطلوب اطباء اسنان

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية اطباء اسنان / عام / زراعه / تقويم خبره لا تقل عن 5 سنوات للع.
العنوان:

القاهرة - مصر

9,000 ريال

1/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير اداري طبي

مطلوب مدير اداري طبي

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مدير اداري طبي خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل بمجمع طبي راقي ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي جلدية

مطلوب اخصائي جلدية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية اخصائي جلدية خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل بمجمع طبي راقي بمد.
العنوان:

القاهرة - مصر

12,000 ريال

1/6/2021
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صورة الاعلان: مطلبوب عمال نظافة

مطلبوب عمال نظافة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية عمال نظافة خبره لا تقل عن 5 سنوات في المجمعات الطبية كشرط اس.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 ريال

1/6/2021
صورة الاعلان: ماكينه شحن تكييف 760R

ماكينه شحن تكييف 760R

(للبيع)

ماكينه شحن تكييف 760R ماركه Texa من افضل الماركات في ماكينات شحن التكييف 🤩 للحجز والاستفسا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: خ مكنسة شفط تراب وسوائل 55 لتر 3 موتور 🤩

خ مكنسة شفط تراب وسوائل 55 لتر 3 موتور 🤩

(للبيع)

خ مكنسة شفط تراب وسوائل 55 لتر 3 موتور 🤩 ماركة KEMAK الايطالية 👌 السعر بعد الخصم 850.
العنوان:

الجيزة - مصر

8,500 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب كول سنتر

مطلوب كول سنتر

(فرصة عمل)

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000 ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة اس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: كمامات طبية kn 95 بفلتر

كمامات طبية kn 95 بفلتر

(للبيع)

متوفر كمامات الصفا . kn 95 .بفلتر . بفلتر . بفلتر بنقول للتأكيد السعر اقل من 7.90 ج .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

31/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين تصميم وتسليح

مطلوب مهندسين تصميم وتسليح

(فرصة عمل)

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى تصميم وتسليح خبرة من 5 : 8 سنوا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/5/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في التجمع الخامس

شقة للبيع في التجمع الخامس

(للبيع)

شقة للبيع 105 م في التجمع الخامس بالاندلس المستثمر الصغير بالقرب من مونتن فيو نصف تشطيب استلام اخر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/5/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع 165 م فى جسر السويس الجديده كمبوند امنحتب 450 الف اسانسير واجهه

شقه للبيع 165 م فى جسر السويس الجديده كمبوند امنحتب 450 الف اسانسير واجهه

(للبيع)

شقه للبيع 165 م فى جسر السويس الجديده كمبوند امنحتب 450 الف اسانسير واجهه دور تانى استلام فورى 022.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

31/5/2021
صورة الاعلان: ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

ماكينات تصوير مستندات شارب سعر خيالى

(للبيع)

فيرست ايجيبت تقدم لسيادتكم عروضنا المتميزة فى مجال بيع ماكينات تصوير المستندات ماكينات تصوير وارد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

31/5/2021
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