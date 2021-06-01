مطلوب اطباء للعمل بمجمع طبي بالمملكة العربية السعودية مقيمة او اخصائية جلدي

(فرصة عمل)
|مطلوب اطباء للعمل بمجمع طبي بالسعودية (مقيمة او اخصائية جلدية وتجميل _ اخصائي او اخصائئية باطنة _ اخصائية تقويم ) رواتب مميزة وسكن مؤثث وتذاكر سفر ذهاب وعودة ومميزات اخرى ) للتواصل وارسال السيرة الذاتية 00966534931192 للعلم التاشرات جاهزة بمصر وبدون اي تكاليف نهائي او نقل كفالة من السعودية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01228300242
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|العنوان:
|- Jezan
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095649
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