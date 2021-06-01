مطلوب اطباء للعمل بمجمع طبي بالمملكة العربية السعودية مقيمة او اخصائية جلدي

مطلوب اطباء للعمل بمجمع طبي بالسعودية (مقيمة او اخصائية جلدية وتجميل _ اخصائي او اخصائئية باطنة _ اخصائية تقويم ) رواتب مميزة وسكن مؤثث وتذاكر سفر ذهاب وعودة ومميزات اخرى ) للتواصل وارسال السيرة الذاتية 00966534931192 للعلم التاشرات جاهزة بمصر وبدون اي تكاليف نهائي او نقل كفالة من السعودية