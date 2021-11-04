مطلوب اطباء للعمل بالسعودية

للعمل بكبرى المستشفيات و المستوصفات و المجمعات الطبية تصنيف اول بالسعودية اخصائية جلدية مقيمة جلدية (خبرة فى البوتكس و الفيلر و الليزر) اخصائى انف و اذن (حبرة فى العمليات) اخصائية عيون لارسال الاوراق على الواتس اب او للاستفسار على 01112007056 أ.اية ابراهيم مدير تنفيذى شركة تايجر للتوظيف ترخيص رقم 969