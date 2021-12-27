مطلوب اطباء جميع التخصصات

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى المستشفيات والمراكز الطبية التخصصات الآتية أخصائيات نسا وتوليد أطباء وطبيبات باطنة أخصائيين وأخصائيات جلدية أخصائيين وأخصائيات أسنان (أطباء عام) أخصائيين وأخصائيات أشعة ممرضات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01112796620
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|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117232
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30 ريال
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