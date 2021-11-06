مطلوب اطباء بيطريين لديهم خبره عامه بعلاج جميع الحيوانات و التغذيه الصحيه ل

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
اطباء بيطريين خبره لا تقل عن ٥ سنوات بعلاج جميع الحيوانات وكيفيه التغذيه الصحيه يفضل خبره بنفس المجال والعمل بشركات كبرى مماثله ومتخصصه بسلامه وصحه الغذاء السن لا يزيد عن ٤٠ سنه _ #يرجي ارسال السي في لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط وكتابه مسمي الوظيفه في العنوان او كود الوظيفة (CA2) _ لترتيب موعد المقابلات و سيتم التواصل مع المرشحين برجاء كتابه مسمي الوظيفه او كود الوظيفة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الحرمين الحاق العماله بالخارج
التليفون: 01009842278

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العنوان : 5 شارع عامر ميدان المساحه _ الدقي _ اقرب محطه مترو الدقي- الدقي
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: -1 ريال
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112719
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