مطلوب اطباء بيطريين لديهم خبره عامه بعلاج جميع الحيوانات و التغذيه الصحيه ل

(فرصة عمل)
|اطباء بيطريين خبره لا تقل عن ٥ سنوات بعلاج جميع الحيوانات وكيفيه التغذيه الصحيه يفضل خبره بنفس المجال والعمل بشركات كبرى مماثله ومتخصصه بسلامه وصحه الغذاء السن لا يزيد عن ٤٠ سنه _ #يرجي ارسال السي في لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط وكتابه مسمي الوظيفه في العنوان او كود الوظيفة (CA2) _ لترتيب موعد المقابلات و سيتم التواصل مع المرشحين برجاء كتابه مسمي الوظيفه او كود الوظيفة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الحرمين الحاق العماله بالخارج
|التليفون:
|01009842278
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|العنوان:
|العنوان : 5 شارع عامر ميدان المساحه _ الدقي _ اقرب محطه مترو الدقي- الدقي
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112719
13,124 ريال
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20,000 ريال
2,000 ريال
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