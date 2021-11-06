مطلوب اطباء بيطريين لديهم خبره عامه بعلاج جميع الحيوانات و التغذيه الصحيه ل

اطباء بيطريين خبره لا تقل عن ٥ سنوات بعلاج جميع الحيوانات وكيفيه التغذيه الصحيه يفضل خبره بنفس المجال والعمل بشركات كبرى مماثله ومتخصصه بسلامه وصحه الغذاء السن لا يزيد عن ٤٠ سنه _ #يرجي ارسال السي في لمن لديهم الخبره الفعليه فقط وتنطبق عليهم الشروط وكتابه مسمي الوظيفه في العنوان او كود الوظيفة (CA2) _ لترتيب موعد المقابلات و سيتم التواصل مع المرشحين برجاء كتابه مسمي الوظيفه او كود الوظيفة