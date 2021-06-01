مطلوب اطباء اسنان

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية اطباء اسنان / عام / زراعه / تقويم خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل بمجمع طبي راقي بمدينة خميس مشيط الراتب من 9000 ريال الي 12000 ريال قابل للذيادة والتفاوض مع توفير بدل سكن او سكن مناسب مع توفيرالتامين الطبي والموصلات والاقامة يتحمل ضغط العمل العمر لا يذيد عن 45 عام للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com