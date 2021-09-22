مطلوب اشخاص للعمل ف فنادق ف شرم الشيخ

مطلوب من جميع المحافظات و جميع المؤهلات افراد للعمل في فنادق ف شرم الشيخ(اشهر الفنادق "5 نجوم و 7 نجوم") مطلوب الوظائف الاتيه ع وجه السرعه: 1_استيوارد"عامل مطبخ" 2_امن"افراد امن ع بوابات الفندق" 3_هاوس"تنظيف غرف" 4_هاوس مان بابلك"تنظيف ممرات و حدائق" 5_ويتر"يشترط لغه ع الاقل 65%" 6_سيرفس"حلقه وصل بين المطبخ و المطعم" _الشروط للعمل: السن من 18 حتي 35 سنه _مميزات العمل: يوجد سكن يوجد وجبات تأمين صحي و اجتماعي فرصه للتريقات للتواصل: HR/ناردين موبايل:01050366252 (واتس فقط)