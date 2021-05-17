مطلوب اسنشارى مسالك

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين مسـالك خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com 01066717777 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094624
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3,000 ريال
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4,500 ريال
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5,000 ريال
5,000 ريال
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1 ريال
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