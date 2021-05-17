مطلوب اسنشارى مسالك

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تفاصيل الإعلان
مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين مسـالك خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com 01066717777 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا للتوظيف
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/5/2021
رقم الإعلان: 2094624
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