مطلوب استيورد مساعد شيف ثالث ( من سن 18 : 35 سنة – يتم قبول الطلاب – مؤهل متوسط علي الاقل – راتب 3000ج + حوافز شهرية – زيادات سنوية مرتين في السنة – اقامة كاملة ) سكن – 3وجبات – الانتقالات - ( تأمينات ) صحي– اجتماعي ( – 23يوم عمل و7اجازة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن