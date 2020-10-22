مطلوب استورجي

أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة براتب 3500ج ) سكن + 3 وجبات + مواصالت + أسبوع إجازة + 23 يوم شغل + زيادة سنوية 2 في السنة ( – السن من 18 : 40 سنة - مؤهل ابتدائي او محو امية علي األقل