مطلوب استف ريسبشن راتب 2500 : 3500

(فرصة عمل)
|مطلوب أستف ريسيبشن لكبري الفنادق السياحية بشرم والجونة والغردقة والسخنة - السن من 21 : 35 عام – مؤهل عالي - راتب 2500 : 3500ج المكافات + الزيادات السنوية 2 في السنة + يتظلب لغة أجنبية لاتقل عن 70 % - توفير الاقامة الكاملة ( السكن – 3وجبات – الانتقالات كاملة ) + الترقية السريعة ( الرواتب حسب الخبره ) - التعييين بعقد ثابت شامل تامين صحي واجتماعي 01558018758 التواصل على الواتس اب فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|MARINA BAY SANDS
|التليفون:
|01558018758
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071631
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