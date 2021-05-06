مطلوب استششاريين تجميل

(فرصة عمل)
|لمستشفى كبرى بالريـاض مطلوب استشاريين جراحة تجميل خبرة 5 سنوات بعد الدكتور ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093650
4,500 ريال
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5,000 ريال
5,000 ريال
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1 ريال
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اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل