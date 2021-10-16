مطلوب #استشاري_أخصائي_جراحة_تجميل لمجمع طبي بالرياض

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجمع طبي مرموق بالرياض : #استشاري_أخصائي_جراحة_تجميل الشروط والمميزات : •حاصل على تصنيف الهيئة السعودية كجراحة تجميل •رواتب مميزة جدا •سكن – تذاكر طيران •نسبة 10 % على العمليات الجراحية بعد خصم المستهلكات •21 يوم أجازة مدفوعة سنويا + 15 يوم مكافأة نخاية الخدمة سنوية حسب قانون العمل السعودي يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى : omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108990
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4,000 ريال
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