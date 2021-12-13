مطلوب استشاري مسالك بولية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
فالسعودية مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين مسالك بولية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه متاح نقل كفالة ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com 01288114615واتس تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01280555515

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العنوان: 58 ش سوريا المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/12/2021
رقم الإعلان: 2115463
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2/12/2021
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1/12/2021
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15/11/2021
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اتصل

13/11/2021
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للعمل بكبرى المستوصفات و المجمعات الطبية تصنيف اول بالسعودية مقيمة او اخصائية نسـا و توليد مقيمة او.
العنوان:

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اتصل

9/11/2021
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مطلوب اطباء للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

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للعمل بكبرى المستشفيات و المستوصفات و المجمعات الطبية تصنيف اول بالسعودية اخصائية جلدية مقيمة جلدية.
العنوان:

الجيزة - مصر

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7/11/2021
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