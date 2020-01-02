مطلوب استشاري عناية مركزة باطنة

(فرصة عمل)
|مطلوب لمستشفى بمدينة جدة فى السعودية استشـارى عناية مركزة باطنة . خبرة سنتين بعد الماجسـتير ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203ش 26يوليو ميدان سفينكس المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111,111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047734
111,111 ريال
اتصل
1 جنيه
1 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
30,000 ريال
اتصل
1 ريال
111,111 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال