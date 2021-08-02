مطلوب استشاري جلديه

(فرصة عمل)
|لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريين جلدية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 مطلوب لمستشفى بالطائف استشاريين جلدية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01280555515
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|58 ش سوريا المهندسين- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102221
11 ريال
100 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1,111 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل