مطلوب استشاري اطفال

(فرصة عمل)
|عاجـل لمجموعة مستشفيات بمدينة جـدة فى المملكة العربية السعودية استشارى أطفال خبرة فى الحضانات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203ش 26يوليو ميدان سفينكس المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111,111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048690
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