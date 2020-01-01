مطلوب استشاريين واستشارييات اطفال

(فرصة عمل)
|مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية اطفال . خبرة (5) سنوات بعد الدكتوراه - ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي Alakhalco599@yahoo.com / 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047472
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