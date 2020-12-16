مطلوب استشاريين واستشاريات عيون بالطائف

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تفاصيل الإعلان
لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريات واستشارى عيون خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300 ريال
تاريخ الإعلان: 16/12/2020
رقم الإعلان: 2076439
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اتصل

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