مطلوب استشاريين واستشاريات عناية مركزة بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بالسعودية استشاريين واستشاريات عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ويكون سبق لهم العمل بالمملكة السعودية ولديهم ترخيص استشارى عناية مركزة مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ش 26 يوليو ميدان سفتكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085881
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