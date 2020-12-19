مطلوب استشاريين واستشاريات تخدير بالرياض

(فرصة عمل)
|لمركز طبى بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات تخديـر خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076891
4,500 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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