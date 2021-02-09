مطلوب استشاريين واستشاريات انف واذن وحنجرة بالطائف

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات أنف وأذن وحنجرة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777