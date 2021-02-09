مطلوب استشاريين واستشاريات انف واذن وحنجرة بالطائف

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات أنف وأذن وحنجرة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|33,333 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083267
11 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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