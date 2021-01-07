مطلوب استشاريين جلدية لمستشفى بالطائف

لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريين جلدية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515