مطلوب استشاريين جلدية لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
لمستشفى بمدينة الطائف بالسعودية استشاريين جلدية خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومرفق بها صور الشهادات العلمية على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الهيلا
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,444 ريال
تاريخ الإعلان: 7/1/2021
رقم الإعلان: 2079043
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26/12/2020
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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

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صورة الاعلان: مطلوب تمريض للعمل بالسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب تمريض للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب تمريض (اسنان ) لمجمع طبي اسنان بالسعودية السن لا يزيد عن 29 سنة يشترط داتافلو sama601.job@gmai.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب عنايه مركزة ICU - في الجيزة مصر

مطلوب عنايه مركزة ICU

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب على وجة السرعة اخصائي واستشاري ICU عناية مركزة كبار شرط نقل كفالة او تاشيرة للعمل في مستشفى كب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/12/2020
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