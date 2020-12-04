مطلوب استشاريين جراحة باطنة لمستشفى بحائل

(فرصة عمل)
|مطلوب استشاري جراحة باطنة خبرة في المناظير و استئصال المعدة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه لمستشفى بمدينة حائل بالسعوديه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديث وصور الشهادات العلمية على الايميل أو الواتس alakhalco599@yahoo.com Mobile 01280555515 WhatsApp 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075193
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