مطلوب استشاريين جراحة باطنة لمستشفى بحائل

مطلوب استشاري جراحة باطنة خبرة في المناظير و استئصال المعدة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه لمستشفى بمدينة حائل بالسعوديه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديث وصور الشهادات العلمية على الايميل أو الواتس alakhalco599@yahoo.com Mobile 01280555515 WhatsApp 01066717777