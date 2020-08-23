مطلوب استشارين واستشاريات انف واذن وحنجرة

(فرصة عمل)
|مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات أنف وأذن وحنجرة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065600
30 جنيه
30 ريال
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اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
30 ريال
30 جنيه
30 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
30 ريال
اتصل
30 جنيه