مطلوب استشارين عظام

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين / استشاريات عظام خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
التليفون: 01066717777

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/8/2020
رقم الإعلان: 2065283
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جراحة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية جراحة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات جراحة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 جنيه

17/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب أخصائى انف واذن وحنجرة لمجمع طبى فى بريدة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب أخصائى انف واذن وحنجرة لمجمع طبى فى بريدة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

17/8/2020
صورة الاعلان: مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ " طب الطوارئ" لمستشفى بالطائف فى السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين /أخصائيات طوارئ " طب الطوارئ &.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

16/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات باطنة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات باطنة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات باطنة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات جراحة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائيات جراحة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيات جراحة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الما.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلـوب استشاريات غدد صماء لمستشفى بالطائف بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريات باطنة وغدد صماء خبرة لاتقل عن خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

12/8/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي اطفال - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائي اطفال

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي جلدية - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائي جلدية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائي جلدية خبرة لاتقل عن سنتين ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 ريال

11/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائي تركيبات وزراعة اسنان - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائي تركيبات وزراعة اسنان

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصائي تركبيات و زراعة اسنان خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب للمملكه العربيه السعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل فى مدينة بريدة بالمملكة السعودية فنيين أسنان خبرة من 3 : 5 سنوات مهم جداً كت.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

9/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب أخصائي أطفال بريدة - في الجيزة مصر

مطلوب أخصائي أطفال بريدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 ريال

8/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية تقويم اسنان - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية تقويم اسنان

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب أخصائى انف واذن وحنجرة لمجمع طبى فى بريدة بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب أخصائى انف واذن وحنجرة لمجمع طبى فى بريدة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

8/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب للمملكه العربيه السعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للمملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 ريال

7/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة - في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب اخصائية جلدية لمجمع طبى ببريدة مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 جنيه

6/8/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager